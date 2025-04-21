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В Курской области украинские десантники взяли в плен сразу девятерых военных РФ

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  • 21.04.2025, 9:56
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В Курской области украинские десантники взяли в плен сразу девятерых военных РФ

Двое пленных сообщили, что родом из оккупированного Крыма.

Девятерых военнослужащих армии страны-агрессора РФ взяли в плен украинские десантники вместе со смежными подразделениями в Курской области РФ.

Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины, публикуя видео с пленными вояками РФ, которые оказались из Пермского края, Астраханской и Тамбовской областей, Воронежа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода.

Двое пленных сообщили, что родом из временно оккупированного Россией Крыма.

«Я, Ермаков Андрей Николаевич. Родился 27 марта, 1982 года в Крыму, город Бахчисарай. 810 бригада, третья рота, рядовой», — говорит один из мужчин на видео.

Другой крымчанин, назвавшись Апанасенко Дмитрием, сообщил, что он из поселка Раздольное.

«Сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но вместо бесславной гибели, выбрали плен и сдались украинским воинам», — прокомментировали в ДШВ ВСУ кадры.

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