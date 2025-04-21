Китайцы начали контрабандой вывозить из России военную экипировку 4 21.04.2025, 10:47

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В РФ заявили о «промышленном шпионаже».

Граждане Китая начали активно вывозить из России бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку для изучения и дальнейшего производства более дешевых аналогов, сообщили «Известиям» источники в правоохранительных органах.

«Наблюдается увеличение числа незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения», — отметил один из собеседников издания. По его словам, для этого используются различные лазейки, в том числе в работе почтовых служб.

Так, в середине апреля правоохранительные органы в Москве задержали гражданина КНР 1997 года рождения сразу после отправки почтой двух разгрузочных жилетов, в том числе модели «Ратник» с патрульным ранцем 6ш117. Как выяснилось в ходе расследования, до этого иностранец переправил в Китай два общевойсковых бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку. На данный момент рассматривается вопрос о привлечении китайца к уголовной ответственности по п. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу РФ и ЕЭС стратегически важных товаров и ресурсов). В декабре прошлого года в Москве за контрабанду военной экипировки также был задержан студент из Китая. 27-летний иностранец хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и прочую экипировку прямо в общежитии вуза, в котором учился. На допросах он утверждал, что легально купил все предметы на сайтах объявлений.

Попытки граждан КНР вывезти из России военное оборудование и экипировку начали фиксировать с 2022 года, когда российская армия полномасштабно вторглась в Украину. Осенью того же года завершился один из первых процессов над китайцем, который осуществлял контрабанду датчиков для военной техники. Мужчина получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По словам гендиректора компании «РУСАРМ» Руслана Шапиева, вывоз продукции военного использования из России может совершаться в интересах зарубежных спецслужб. «Не исключено, что речь идет о сотрудниках определенных спецслужб. Либо это промышленный шпионаж. Китай славился этой особенностью со времен начала своего экономического роста», — говорит Шапиев.

Эксперт также отметил, что китайские копии российской военной продукции стоят дешево, но при этом у них низкое качество. «К китайским шлемам вопросов нет, а вот к бронежилетам, честно говоря, есть. Сама форма, сама эргономика оставляет желать лучшего», — пояснил Шапиев. Он считает, что у Китая есть промышленные возможности изготовить качественную экипировку для военных, но нет соответствующих технологий, в частности, по производству бронеплит.

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