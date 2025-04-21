Россия готовится к обвалу цен на нефть 21.04.2025, 12:22

Нефть дешевеет из-за развязанной США торговой войны.

Российские власти готовятся к тому, что этот год станет годом дешевой нефти. Минэкономразвития в обновленном социально-экономического развития на 2025-2028 гг. понизило среднюю цену Urals в 2025 г. до $56 за баррель. Это минимальное значение с 2020 г., когда из-за пандемии спрос на нефть рухнул, и среднегодовая цена Urals составила $41,7 за баррель. До этого российская нефть стоила меньше в 2015-2016 гг. ($51,2 и $41,9 соответственно), пишет The Moscow Times.

Новый прогноз ниже не только заложенной в бюджет цены $69,7 за баррель, но и так называемой цены отсечения $60/барр, на основе которой планируются расходы. Нефтегазовые доходы выше цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если фактическая стоимость нефти оказывается ниже $60, недостающие средства берутся из ФНБ. На 1 апреля в нем оставалось 3,27 трлн рублей ликвидных активов.

Нефть дешевеет из-за развязанной США торговой войны: эксперты ожидают как минимум замедления мировой экономики, если не рецессии. Стоимость Brent опускалась ниже $60, а Urals – падала ниже $50. В первом квартале нефтегазовые доходы бюджета были на 10% ниже прошлогодних, в том числе в марте – на 17%.

Каждый доллар, на который снижается цена на нефть, обходится бюджету примерно в 160 млрд руб. выпадающих доходов в год, оценивал инвестбанкир Евгений Коган. По расчетам аналитиков Райффайзенбанка, при снижении средней за год цены нефти до $55 недобор доходов, которые придется компенсировать продажами валюты из ФНБ, составит 0,9 трлн руб. При снижении цен на российскую нефть на $10/барр (например, с $65 до $55/барр) экономика теряет не менее 0,5 п.п. роста ВВП, а госбюджет — около 1 трлн руб. доходов при прочих равных, писала главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Однако в прогнозе изменилась не только цена на нефть, но и курс доллара. С учетом аномального укрепления рубля в январе-апреле Минэкономразвития понизило прогноз среднего курса рубля в этом году с 96,5 до 94,3 руб./$. На конец года министерство ожидает курс 98,7 руб./$. Ставки нефтегазовых налогов установлены в долларах, поэтому в рублевом выражении они в таком сценарии тоже уменьшатся. В таких параметрах курса и цены на нефть дефицит федерального бюджета в 2025 г., при прочих равных, за счет недостающих нефтегазовых доходов может быть на 2–2,5 трлн руб. больше плана Минфина, оценивают аналитики «Твердых цифр».

Это отчасти будет компенсировано другими доходами. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции с 4,5% до 7,6% и не стало снижать прогноз экономического роста – 2,5% в этом году. Более высокий номинальный ВВП создает предпосылки для более крепких в номинальном выражении ненефтегазовых доходов бюджета, отмечают аналитики «Твердых цифр».

Минэкономразвития объясняет неизменность прогноза роста ВВП хорошим началом года: «Мы считаем эту оценку вполне реалистичной… Министерство смотрит на тренд первого квартала – экономика потихоньку замедляется, но резкого обвала не ожидаем. Чтобы выйти на рост на 1,5% по итогам 2025 года, это в каком-то квартале должна быть техническая рецессия – мы в базовом сценарии на такое не закладываемся» (цитата по «Интерфаксу»).

Дополнительные ненефтегазовые доходы, скорее всего, будут потрачены – бюджетное правило позволяет это Минфину. Александр Исаков из Bloomberg Economics ожидал увеличения плана по расходам на 1-1,2 трлн руб. из-за роста трат на обслуживание долга и сверхплановых ненефтегазговых доходов. Недобор нефтегазовых доходов особенно чувствителен с учетом существенного сокращения ФНБ и негибкости оборонных расходов, отмечала Донец.

В законе о бюджете на этот год запланирован дефицит 1,2 трлн руб. (0,5% ВВП). Замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что при цене нефти «ближе к $60» дефицит будет «побольше», но его увеличение не превысит 1% ВВП (примерно 2 трлн руб.). По итогам первых трех месяцев дефицит составил 2,2 триллиона.

В следующие годы, по прогнозу Минэкономразвития, цены на нефть будут понемногу восстанавливаться, но сильно не вырастут: $61 за баррель Urals в следующем году, $63 в 2027 г. и $65 в 2028 г.

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