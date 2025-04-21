Politico оценило вероятность присоединения Канады к Евросоюзу 21.04.2025, 13:02

44% канадцев поддерживают вступление в ЕС.

Даже если представители Еврокомиссии считают маловероятным вступление Канады в Евросоюз, в теории такой сценарий возможен, сообщает Politico со ссылкой на экспертов.

Юридически и официально понятие «европейского государства» не закреплено, отметила профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе. «Оглядываясь назад, мы видим, что существовали европейские государства, которые в некотором роде не ограничивались европейским континентом», — сказала она, отметив, что у ряда стран Евросоюза есть заморские территории в Карибском море, Тихом океане и Арктике.

По мнению эксперта, жителей Канады можно назвать «в некотором роде особыми европейцами», так как их политическая и правовая системы основаны на европейских моделях. К тому же многие канадцы — потомки переселенцев из Европы, добавила Боссе.

Похожую точку зрения выразил профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Фрэнк Шиммельфенниг. По его мнению, Канада «во многом ближе к европейским ценностям, институтам и политике», чем страны — кандидаты на вступление в блок. В их число входят страны Западных Балкан, а также Украина и Молдова. Переговоры о членстве Турции и Грузии застопорились из-за сохраняющихся опасений по поводу отступления от демократии, отмечает Politico.

Если Канада подаст заявку в ЕС и ее одобрят, это разочарует Анкару, которая десятилетиями ждет решения, отметила Босс. По ее словам, вступление Оттавы в сообщество вряд ли осуществимо в краткосрочной перспективе, вместо этого страна могла бы укрепить экономические связи с Брюсселем.

Заместитель директора лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд полагает, что Оттаве «было бы чрезвычайно сложно доказать» свою принадлежность Европе. К тому же в случае присоединения к Евросоюзу ей придется установить таможенную границу с США и придерживаться торговой политики блока по отношению к Соединенным Штатам. «Это было бы невероятно разрушительно с экономической точки зрения, и перевесило бы любые выгоды, которые Канада могла бы получить от членства [в ЕС] за многие-многие годы», — заявил он.

Принятие нового члена в ЕС потребует согласия всех участников, а в некоторых странах-членах, например во Франции, необходимо будет провести референдум, указал Бонд. «Как часто французские фермеры голосовали за свободную торговлю с другими частями мира? … Они, скорее, подожгут все, чтобы этого не случилось», — добавил он.

Опубликованный в марте опрос компании Abacus Data показал, что 44% канадцев поддерживают вступление в ЕС, против этой идеи выступили 34% респондентов.

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