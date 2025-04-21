Таиланд ввел новые правила въезда в страну
- 21.04.2025, 14:26
Что изменится для белорусских туристов с 1 мая?
Власти Таиланда озвучили новые требования для иностранных туристов, которые начнут действовать уже с 1 мая. Визовые требования остались неизменными, но для въезда в страну дополнительно нужна будет ещё и специальная цифровая карта прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).
Цифровую карту прибытия придётся с 1 мая 2025 года придётся оформлять иностранцам, въезжающим в страну как наземным, так и воздушным или морским транспортом. Её будут оформлять в дополнение к электронной визе или визе по прилету, пояснили в почетном консульстве Таиланда в Беларуси, передало госагентство БелТА.
Форма TDAC размещена на официальном сайте Иммиграционного бюро Таиланда. Подавать её туристу нужно за 3 дня до прибытия. В анкете, как пояснили туроператоры, необходимо будет указывать следующие личные сведения:
• ФИО и паспортные данные,
• профессию или род деятельности,
• цель поездки (бизнес, туризм и т.д.),
• адрес проживания в Таиланде (название отеля, виллы и т.д.),
• контактные данные, в том числе, номер телефона.
Заполненную цифровую форму необходимо отправить в Иммиграционное бюро, саму карту TDAC скачать и сохранить её в электронном виде или распечатать, чтобы впоследствии можно было предъявить её сотруднику иммиграционной службы по прибытии в Таиланд.