Таиланд ввел новые правила въезда в страну 21.04.2025, 14:26

Что изменится для белорусских туристов с 1 мая?

Власти Таиланда озвучили новые требования для иностранных туристов, которые начнут действовать уже с 1 мая. Визовые требования остались неизменными, но для въезда в страну дополнительно нужна будет ещё и специальная цифровая карта прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

Цифровую карту прибытия придётся с 1 мая 2025 года придётся оформлять иностранцам, въезжающим в страну как наземным, так и воздушным или морским транспортом. Её будут оформлять в дополнение к электронной визе или визе по прилету, пояснили в почетном консульстве Таиланда в Беларуси, передало госагентство БелТА.

Форма TDAC размещена на официальном сайте Иммиграционного бюро Таиланда. Подавать её туристу нужно за 3 дня до прибытия. В анкете, как пояснили туроператоры, необходимо будет указывать следующие личные сведения:

• ФИО и паспортные данные,

• профессию или род деятельности,

• цель поездки (бизнес, туризм и т.д.),

• адрес проживания в Таиланде (название отеля, виллы и т.д.),

• контактные данные, в том числе, номер телефона.

Заполненную цифровую форму необходимо отправить в Иммиграционное бюро, саму карту TDAC скачать и сохранить её в электронном виде или распечатать, чтобы впоследствии можно было предъявить её сотруднику иммиграционной службы по прибытии в Таиланд.

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