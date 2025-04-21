СМИ назвали возможную причину смерти Папы Франциска 2 21.04.2025, 17:23

2,122

В ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное сообщение.

Смерть Папы Римского всколыхнула все мировое сообщество. Причиной ухода Франциска в мир иной мог стать инсульт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere Roma и La Repubblica.

Какой могла быть причина смерти Франциска

Журналистка Вирджиния Пиколильо отметила, что причиной смерти Папы Франциска 21 апреля мог стать инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, что вызывает повреждение тканей мозга и расстройства его функций.

По данным издания, в ближайшие часы Святой Престол обнародует официальное заявление с указанием причины смерти главы католической церкви.

В то же время журналисты издания La Repubblica, со ссылкой на врачей римской больницы Джемелли, где понтифик находился на лечении, отметили, что Франциск умер мирно.

Как отмечают медики, смерть Папы стала следствием серьезных проблем кровоизлияния с мозгом. Сейчас врачи изучают возможность того, что причиной ухода лидера католической церкви стал инсульт.

Кроме того, медики отмечают отсутствие связи между смертью Франциска и предыдущими респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы в феврале 2025 года.

Стоит отметить, что накануне своей смерти Папа Римский болел и даже был госпитализирован в больницу. У 88-летнего понтифика обнаружили полимикробную инфекцию и сложную форму двусторонней пневмонии, которая поразила легкие.

В итоге состояние Франциска удалось стабилизировать, после чего он появлялся перед верующими с балкона базилики Святого Петра несколько раз, в частности на Пасху, 20 апреля. Однако уже утром следующего дня стало известно, что понтифик отошел в мир иной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com