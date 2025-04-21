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Российские войска отступают на одном из направлений

  • 21.04.2025, 17:37
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Российские войска отступают на одном из направлений

Спикер ВСУ рассказал подробности.

Российские войска постепенно отступают с западных окраин города Покровска после неудачной попытки перерезать трассу из Днепропетровской области. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Речь идет о позициях к западу от города (Покровск - ред.). Там, где они в принципе потихоньку отползали уже с марта, если не с конца февраля. Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили Котлино, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают с западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать», - рассказал Трегубов.﻿

Также спикер отметил, что боевые действия на Покровском направлении остаются наиболее активными. Кроме того, оккупанты активно проводят ротации на Купянском и Харьковском направлениях, в частности на втором они больше накапливают, чем атакуют.

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