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Объединенные Арабские Эмираты планируют доверить ИИ написание законов

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  • 21.04.2025, 17:51
Объединенные Арабские Эмираты планируют доверить ИИ написание законов

Страна станет первой в мире, которая привлечет искусственный интеллект к законотворчеству.

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в мире, где будут использовать ИИ для написания новых законов, а также для пересмотра и внесения поправок в действующие. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что такое решение является самой радикальной попыткой государства использовать ИИ, в которую оно вложило миллиарды долларов.

Премьер-министр страны шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум отметил, что внедрение ИИ в законодательный процесс сделает его более быстрым и точным. По его словам, система будет регулярно предлагать изменения в законодательство, что, по ожиданиям правительства, ускорит законотворческую деятельность на 70%.

Планируется создать обширную базу данных, включающую все федеральные и местные законы, судебные прецеденты и информацию из различных государственных ведомств. ИИ будет анализировать эту информацию, формировать предложения по изменениям в законодательстве и оценивать их влияние на экономику и общество. Координацию интеграции ИИ в процесс создания законов возьмет на себя специализированная структура под названием Regulatory Intelligence Office.

Тем не менее, эксперты предупреждают о возможных рисках данной инициативы. Винсент Штрауб, исследователь из Оксфордского университета, отметил, что ИИ может выдавать ненадежные или даже ложные результаты, а его логические рассуждения не всегда понятны. Он подчеркнул, что зависимость от машинных алгоритмов в такой важной сфере, как законотворчество, может быть опасной.

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