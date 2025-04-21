Основатель и председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб ушел в отставку

Основатель и председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб ушел в отставку2
- 21.04.2025, 18:23
Недавно ему исполнилось 87 лет.
Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинул пост председателя совета попечителей организации. Об этом сообщается в понедельник, 21 апреля, на сайте ВЭФ. Совет принял отставку Шваба днем ранее.
Клаус Шваб объяснил свое решение, в частности, своим возрастом: недавно ему исполнилось 87 лет. Совет отметил «выдающиеся заслуги» ушедшего в отставку председателя. «Он создал ведущую глобальную платформу для диалога и прогресса, и Совет выразил благодарность за его 55 лет неустанного руководства Форумом», - говорится в сообщении. Временным председателем назначен Петер Брабек-Летмате, который ранее занимал должность зампредседателя ВЭФ.
В мае 2024 года Шваб объявил о том, что вскоре оставит должность исполнительного председателя Форума и останется на посту председателя его совета. Как утверждает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), это решение было принято после того, как Шваб узнал о подготовке разоблачительной статьи о нем.