Основатель и председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб ушел в отставку 2 21.04.2025, 18:23

Недавно ему исполнилось 87 лет.

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинул пост председателя совета попечителей организации. Об этом сообщается в понедельник, 21 апреля, на сайте ВЭФ. Совет принял отставку Шваба днем ранее.

Клаус Шваб объяснил свое решение, в частности, своим возрастом: недавно ему исполнилось 87 лет. Совет отметил «выдающиеся заслуги» ушедшего в отставку председателя. «Он создал ведущую глобальную платформу для диалога и прогресса, и Совет выразил благодарность за его 55 лет неустанного руководства Форумом», - говорится в сообщении. Временным председателем назначен Петер Брабек-Летмате, который ранее занимал должность зампредседателя ВЭФ.

В мае 2024 года Шваб объявил о том, что вскоре оставит должность исполнительного председателя Форума и останется на посту председателя его совета. Как утверждает американская газета The Wall Street Journal (WSJ), это решение было принято после того, как Шваб узнал о подготовке разоблачительной статьи о нем.

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