Стала известна официальная причина смерти Папы Римского

Стала известна официальная причина смерти Папы Римского1
- 21.04.2025, 21:21
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Смерть понтифика Франциска наступила утром 21 апреля.
Папа Римский Франциск скончался от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса. Об этом говорится в официальном заключении, опубликованном вечером 21 апреля пресс-службой Святого Престола.
Смерть Папы Римского Франциска наступила утром 21 апреля в 7.35 в его апартаментах в Доме Святой Марфы — пристройке к Собору Святого Петра в Ватикане, которая в настоящее время служит резиденцией Папы Римского, а также местом проживания собирающихся на конклав кардиналов Римско-католической церкви.
Понтифик скончался от мозгового инсульта, он впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс. Его смерть подтвердила регистрация электрокардиотанатограммы — метод фиксации полной остановки сердца.
В заключении также указано, что Папа страдал от последствий острой дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней микробной пневмонией, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и диабета II типа.
Напомним, о смерти Папы стало известно 21 апреля, в Пасхальный понедельник. Он умер после тяжелой продолжительной болезни.