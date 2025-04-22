Россия ударила дронами-камикадзе по жилой застройке в Одессе 22.04.2025, 7:32

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Есть пострадавшие.

Во время массированного налета на Одессу российские оккупанты попали дронами-камикадзе по жилой застройке в густонаселенном районе города.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает городской голова Геннадий Труханов. По его словам, на месте возник пожар, повреждения получили многие квартиры. Люди оправляются от шока, пока на местах работают оперативные и коммунальные службы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер пишет в Telegram, что медицинские работники оказывают пострадавшим необходимую помощь. По предварительным данным, речь идет о трех людях.

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