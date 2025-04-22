БелЖД хочет возобновить рейсы в Литву, Латвию и Польшу 22.04.2025, 10:16

Предложение прозвучало на конференции в Варшаве.

«Белорусская железная дорога» предложила Литве, Латвии и Польше возобновить движение пассажирских поездов. Предложение прозвучало на конференции организации сотрудничества железных дорог, которая прошла 14-17 апреля в Варшаве, сообщает «Еврорадио».

Представитель Литвы на заседании отсутствовал, поэтому обращение к нему было сделано заочно. Что ответили другие — неизвестно.

Зато уже несколько лет известно, что транспортные ограничения, как и другие санкции, будут сняты, как только Лукашенко прекратит политические репрессии и перестанет помогать Путину в войне против Украины.

В конференции в Варшаве приняли участие представители 23 железнодорожных администраций и профильных предприятий. «Белорусская железная дорога» является членом организации сотрудничества железных дорог с 1992 года.

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