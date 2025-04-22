В Беларуси из Fanta исчез натуральный сок 22.04.2025, 14:40

Теперь только ароматизаторы и красители.

Белорусы заметили тревожное изменение: апельсиновая Fanta больше не содержит даже малой доли сока. Вместо привычной маркировки «Fanta апельсин» (в составе было 3% сока) на полках появилась «Fanta со вкусом апельсина» — без грамма настоящего фрукта. Его заменили ароматизаторы и красители, пишет Blizko.by.

Сравнив составы, покупатели обратили внимание, что в обновленной версии напитка резко возросло содержание углеводов — с 8 до 13,4 грамма на 100 мл. Визуально Fanta тоже изменилась: у напитка стал другой цвет.

Пока в магазинах можно найти обе версии, но пользователи соцсетей опасаются, что вскоре натуральный вариант окончательно исчезнет, как это уже произошло с апельсиновым соком Rich. Тот был заменен на нектар — продукт с долей сока в 50% и ниже, фактически разбавленный водой. При этом новая версия стоит даже дороже прежнего сока.

На заводе «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», выпускающем как соки Rich, так и напитки Fanta, объясняли происходящее пересмотром ассортимента «в соответствии с потребительскими трендами».

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