Недорогие и надежные: механик назвал два лучших автомобиля с пробегом 3 22.04.2025, 15:18

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Эти модели редко сталкиваются с поломками.

На вторичном рынке можно найти огромное количество различных легковых автомобилей с пробегом. Тем не менее далеко не все эти модели достойны внимания, пишет Express .

Опытный механик Скотти Килмер назвал лучшие, по его мнению, бюджетные автомобили с пробегом. Он призвал водителей избегать редких моделей, с ремонтом которых могут возникнуть проблемы.

Одним из автомобилей, которые рекомендует купить механик, является Toyota Corolla. По его словам, эта модель предлагает высокий уровень надежности и довольно дешевая в обслуживании.

«Будучи простым и менее сложным автомобилем, он дешевле в ремонте, а поскольку их продали миллионы, существует большой рынок запчастей по низким ценам», - объяснил эксперт.

Также Килмер советует обратить внимание на Honda Civic. Он рассказал, что это очень надежный автомобиль, который легко обслуживать.

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