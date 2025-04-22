ВСУ поразили редкий российский дрон «Форпост» за $7 млн 22.04.2025, 15:30

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Случай действительно прецедентный.

Силы обороны Украины атаковали ударно-разведывательный беспилотник «Форпост» Вооруженных сил Российской Федерации с помощью зенитного дрона на высоте 4 километров, пишет «Фокус».

Видео атаки было опубликовано в Telegram-канале командира 414-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Птицы Мадяра». Он отметил, что российский дрон стоимостью 7 миллионов долларов поразили воины подразделения «Топота ПМ».

«Перехватом РЛС зафиксировано, что подбитому удалось спланировать за поребрик. Замечательно бы было пополнить нашу коллекцию экзотической тушкой. Но носить управляемые авиабомбы в ближайшее время он не будет», — говорится в публикации.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что этот большой БПЛА не любит рисковать, летая высоко и подальше от фронтов, поэтому случай действительно прецедентный.

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