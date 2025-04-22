Минобороны РФ подтвердило детонацию боеприпасов во Владимирской области 6 22.04.2025, 18:54

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Объявлен режим ЧС.

На территории воинской части во Владимирской области произошло возгорание и детонация боеприпасов, хранящихся на складе, сообщило Минобороны России.

«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в ликвидации возгорания задействовали пожарные расчеты воинской части и МЧС. Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поручил создать комиссию, которая установит обстоятельства произошедшего. Ее возглавил замминистра обороны Андрей Булыга. «По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — заключили в министерстве.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе. ТАСС со ссылкой на РСЧС передавал об объявленном там режиме ЧС. Районная администрация сообщила об эвакуации жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.

Как сообщал Charter97.org, в уничтоженном под Москвой складе хранились 105 тонн вооружения и ракет.

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