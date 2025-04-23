В Индии в результате атаки боевиков убиты минимум 26 человек 23.04.2025, 2:19

Ответственность за атаку взяла повстанческая группировка, поддерживаемая Пакистаном.

В индийском туристическом городе Пахалгам во вторник, 22 апреля, были убиты по меньшей мере 26 человек в результате нападения группы боевиков. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV и газета Greater Kashmir со ссылкой на официальные источники. Власти пока не сообщали о количестве жертв.

Большинство погибших были туристами. Также сообщается о нескольких раненых, они доставлены в больницу, отмечает агентство AFP.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил это «отвратительное преступление» и подчеркнул, что виновные будут наказаны. Глава администрации союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что масштабы этой атаки на гражданских лиц «превосходят все, что мы видели в последние годы».

По данным газеты Greater Kashmir, ответственность за нападение взяла повстанческая группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), поддерживаемая Пакистаном и признанная в Индии террористической. Эта группировка считает регион Джамму и Кашмир оккупированным Индией, следует из распространившегося в соцсетях заявления, которое индийские СМИ приписывают TRF.

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