Новым Папой Римским может стать кардинал, который цитировал Бородулина
- 23.04.2025, 12:05
- 2,058
Кардинал Паролин хорошо знает о ситуации в Беларуси.
Авторитетная итальянская газета La Stampa считает, что новым Папой Римским может быть избран 70-летний Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Издание назвало его одним из основных претендентов. Избрание Понтифика состоится на конклаве, который должен собраться в мае, пишет katolik.life.
Кардинала Паролина хорошо знают на постсоветском пространстве и он также хорошо ориентируется в ситуации в Восточной Европе. Он посещал с официальными визитами Беларусь, Украину, Россию.
Последнее общение белорусских иерархов с кардиналом состоялось буквально два месяца назад. Как рассказывал тогда Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский, кардинал Паролин интересовался «конкретной жизнью наших верующих и одновременно нашего общества»:
«Были и личные вопросы, о которых я и не предполагал, что он может знать. Увидев мое удивление вопросом, объяснил: «это Ватикан».
В 2015 года на встрече с молодежью в Минске (на фото) кардинал Паролин цитировал народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина, признавался, что потрясен его стихотворениями.
А на переговорах с властями кардинал тогда говорил, что Святой Престол готов помочь в стремлении Беларуси к большей открытости по отношению к Европейскому союзу, к остальному миру, поскольку «политикой Ватикана управляет убежденность в том, что трудности должны решаться не через изоляцию, а через диалог».
Визит Паролина в Беларусь содействовал тогда освобождению политических заключенных.
В целом, Госсекретарь не раз встречался с белорусскими епископами в Ватикане. На одной из таких встреч кардинал выражал «глубокую обеспокоенность состоянием иностранных священнослужителей, которые испытывают трудности с получением разрешения на служение в Беларуси, а также невозможностью для священников, посещающих страну, служить Евхаристию без разрешения власти».
Кардинал тогда задавал риторический вопрос, есть ли еще где-то в мире нечто подобное. По мнению кардинала, такое положение вещей является неприемлемым.