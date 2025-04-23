Экс-пограничника из Гродно приговорили к 10 годам колонии 1 23.04.2025, 12:20

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Сергей Терехович

Лукашисты обвинили его в «государственной измене».

В Гродненском областном суде 10 марта был вынесен приговор 42-летнему политзаключенному Сергею Тереховичу.

Его обвинили в «государственной измене» (ч. 1 ст. 356 УК) и назначили десять лет колонии в условиях усиленного режима. Подробности дела неизвестны, поскольку процесс проходил в закрытом режиме. Приговор вынес Юрий Казакевич, пишет «Вясна».

О Сергее известно немного. Он родился и всю жизнь прожил в Гродно. Согласно данным «Белпола», он до конца 2016 года служил старшим техником в пограничной части 2141, которая обслуживала пункт «Брузги» на белорусско-польской границе.

По данным Digital Intelligence Team, после 2016 года Терехович занялся собственным бизнесом. Сергей стал директором фирмы «Севири Сервис», предоставлявшей ритуальные услуги. Также у него есть статус ИП, сферой деятельности которого обозначена «Почтовая и курьерская деятельность».

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