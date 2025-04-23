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Дроны атаковали город Елабуга в Татарстане

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  • 23.04.2025, 14:16
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Дроны атаковали город Елабуга в Татарстане

Там производят «Шахеды».

Днем, 23 апреля, неизвестные беспилотники атаковали город Елабуга в Татарстане. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, пишет «Главред».

Известно, что были введены ограничения в аэропорту Нижнекамска и Казани - они не выпускали и не принимали рейсы.

Сообщалось, что в особой экономической зоне Алабуга работает российская ПВО, которая пытается сбить дроны.

Очевидцы сняли на видео полеты беспилотников. В небе слышны выстрелы и громкие взрывы.

Впоследствии, в Минобороны РФ, как обычно, отчитались о сбитии украинского беспилотника.

Стоит подчеркнуть, что в городе Елабуга расположен завод по производству «Шахедов».

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в 2024 году в Алабуге было изготовлено более 6000 Шахедов и тысячи дронов приманок.

«В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 Шахедов в год и от 15000 дронов-обманок», - подчеркнул он.

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