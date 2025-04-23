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Недорогой практичный внедорожник Nissan станет намного экономичнее

  • 23.04.2025, 14:29
  • 1,352
Недорогой практичный внедорожник Nissan станет намного экономичнее

В японской компании осознали растущую популярность гибридных пикапов.

Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier 2025 года уже полностью рассекречен как практичный соперник моделей в сегменте среднеразмерных пикапов. Автомобиль станет намного экономичнее для усиления рыночных позиций.

Об этом стало известно Carscoops. В японской компании осознают растущую популярность гибридных пикапов. Именно гибридную силовую установку намерены предложить для Nissan Frontier в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что актуальное поколение Nissan Frontier, которое появилось в 2022 году и претерпело модернизацию в 2024 году, продержится в продаже до 2029 года.

Форма принципиально не изменилась – строгий прямой силуэт все тот же. А отдельные элементы теперь напоминают другие внедорожники и кроссоверы Nissan. Появились новые колесные диски и яркий оранжевый цвет для кузова.

Внутри – беспроводные AppleCarPlay и Android Auto, расширен список базового оборудования. 3,8-литровый двигатель V6 выдает мощность 310 л.с. Цена Nissan Frontier – чуть более 30 000 долларов.

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