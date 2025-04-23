Российский солдат эмоционально обругал Путина
- 23.04.2025, 17:00
Видеофакт.
Российский военный рассказал о своем отношении к так называемой «СВО» и лично к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Кадры с солдатом сегодня, 23 апреля, опубликовали в Telegram-канале «Бутусов Плюс».
На видео военный отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил РФ Сергей Холодков рассказывает, что Путин слишком долго сидит в своем кресле президента и «никак не сдвинется», а ребята из-за него должны воевать.
«Зачем он эту войну затеял вообще? Жили себе нормально и жили, каждый на своей земле. Нет, ему надо было… И жили же раньше нормально все. А теперь что? Ничего хорошего», — говорит россиянин, попавший в плен к ВСУ.
В конце видео украинский военный спрашивает его, если бы перед ним был сейчас Путин, что он бы сделал, на что тот ответил: «В морду ему плюнул бы».