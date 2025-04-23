Российский солдат эмоционально обругал Путина 23.04.2025, 17:00

Видеофакт.

Российский военный рассказал о своем отношении к так называемой «СВО» и лично к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Кадры с солдатом сегодня, 23 апреля, опубликовали в Telegram-канале «Бутусов Плюс».

На видео военный отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил РФ Сергей Холодков рассказывает, что Путин слишком долго сидит в своем кресле президента и «никак не сдвинется», а ребята из-за него должны воевать.

«Зачем он эту войну затеял вообще? Жили себе нормально и жили, каждый на своей земле. Нет, ему надо было… И жили же раньше нормально все. А теперь что? Ничего хорошего», — говорит россиянин, попавший в плен к ВСУ.

В конце видео украинский военный спрашивает его, если бы перед ним был сейчас Путин, что он бы сделал, на что тот ответил: «В морду ему плюнул бы».

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