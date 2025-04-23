В Парагвае McDonald’s начал принимать заказы по радио

В Парагвае McDonald’s начал принимать заказы по радио2
- 23.04.2025, 18:03
В прямом эфире.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запустила в Парагвае новый формат заказа еды — через FM-радио, об этом сообщило региональное отделение сети ресторанов в соцсети Instagram.
Заказы принимаются в прямом эфире радиостанции Rock and Pop 95.5. Кампания, которую назвали McDelivery FM, стартовала в апреле 2025 года. Позвонивший может не только сделать заказ в ресторане, но и оставить пожелания по музыке в эфире радиостанции.