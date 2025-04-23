В Ватикане началась церемония прощания с папой Франциском 23.04.2025, 18:16

Проститься с понтификом приедут сотни тысяч человек со всего мира.

Пришедших проститься с почившим папой римским Франциском начали пускать в собор Святого Петра, куда в среду, 23 апреля, был перенесен гроб с телом понтифика из папской резиденции Санта-Марта. На торжественной церемонии переноса гроба присутствовали тысячи человек.

Теперь желающие могут проститься с папой Франциском до пятницы, 25 апреля, включительно. В среду и четверг собор будет открыт до полуночи, в пятницу - до 19:00, сообщает агентство KNA. Торжественное закрытие гроба запланировано на 20.00 25 апреля.

Похороны главы Католической церкви состоятся 26 апреля. За эти несколько дней, как ожидает МВД Италии, проститься с понтификом приедут сотни тысяч человек со всего мира, а также до 170 иностранных делегаций. На похороны должны прибыть, в частности, президенты США, ФРГ, Франции и Украины.

Франциск станет первым за более чем столетие папой римским, который будет погребен не в Соборе Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Он завещал похоронить себя «в земле, в простой гробнице с единственной надписью: Franciscus».

Папа римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо), более 12 лет возглавлявший Католическую церковь, умер от инсульта и последовавшего за ним «необратимого сердечно-сосудистого коллапса» ранним утром 21 апреля, объявили в Ватикане. Накануне, когда католики, протестанты и православные христиане по всему миру отмечали праздник Воскресения Христова, понтифик поприветствовал людей на площади Святого Петра и поздравил верующих с Пасхой. Это было его последнее появление на публике перед смертью.

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