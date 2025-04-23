Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу и молоко 4 23.04.2025, 19:45

1,006

При этом средняя зарплата в Нью-Йорке в 4,3 раза выше, чем в столице РФ.

Через три года действия санкций, введенных против России за вторжение в Украину, Москва по уровню цен на ряд продуктов питания вплотную приблизилась к Нью-Йорку, а по некоторым позициям даже обогнала его. Об этом сообщает канал «Можем объяснить», сравнивший стоимость продуктов в нью-йоркском супермаркете Walmart и московском «Ашане». При этом средняя зарплата, согласно официальной статистике, в Нью-Йорке в 4,3 раза выше, чем в российской столице, отмечает «МО». Для сравнения цен использовался официальный курс Центробанка РФ на 10 апреля — 86 рублей 9 копеек за доллар, а привычные американские фунты были пересчитаны в килограммы (1 кг = 2,2 фунта). Цены указаны по состоянию на 15 апреля.

Москва опередила американский мегаполис по ценам на рыбу, сыр, молоко и некоторые овощи. Так, литр молока «Авида» жирностью 3,2% обойдется почти в 100 рублей (900 мл — 90 рублей), в то время как американское молоко марки Great Value с добавлением витамина D стоит 83 рубля за литр. Сыр «Чеддер» от «Брест-Литовска» в Москве стоит 209 рублей по акции (284 — без скидки) за 200 граммов, тогда как аналог от Great Value — 193 рубля за 226 грамм, то есть при большей массе — дешевле. Замороженное филе форели «Вкус Арт» — 980 рублей за 450 г, в Walmart такое же филе — 909 рублей за тот же объем. Среднеплодные огурцы в «Ашане» стоят 220 рублей за 600 г, что эквивалентно примерно 370 рублям за килограмм. В Нью-Йорке они обходятся в 349 рублей/кг. Помидоры в Москве — минимум 350 рублей за килограмм, в Walmart — всего 186 рублей.

При этом не все продукты в Нью-Йорке стоят меньше. Например, яблоки сорта «Гала» в московском «Ашане» — 160 рублей/кг, тогда как в Walmart — 233 рубля. Куриные голени в «Ашане» под маркой «Каждый день» стоят 270 рублей за килограмм, в Нью-Йорке — 392 рубля. Пачка спагетти Barilla (450 г) — 110 рублей в Москве и 158 рублей в Нью-Йорке. Картофель в российской столице стоит 70 рублей/кг, тогда как в американском мегаполисе — 109 рублей.

В то же время разница в заработках между двумя городами остается значительной. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в январе составляла 156,3 тыс. рублей до вычета налогов, или около 136 тыс. рублей «на руки». В то же время, согласно данным Бюро переписи населения США, средний доход жителя Нью-Йорка — $104,8 тыс. в год, что после налогов составляет примерно $80,7 тыс. или 579 тыс. рублей в месяц ($6,7 тыс.). Таким образом, жители Нью-Йорка зарабатывают в 4,3 раза больше москвичей, подчеркивает «Можем объяснить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com