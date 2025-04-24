закрыть
24 апреля 2025, четверг, 9:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

От 51-го арсенала ГРАУ под Москвой мало что осталось

2
  • 24.04.2025, 8:10
  • 6,102
От 51-го арсенала ГРАУ под Москвой мало что осталось

Спутник позволил оценить последствия удара.

Появились первые спутниковые снимки, которые позволяют оценить последствия подрыва 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ во Владимирской области.

Почти вся территория военного объекта повреждена. Кадры, сделанные европейской группировкой спутников Sentinel 1,

опубликовал 23 апреля OSINT-эксперт MT Anderson.

Эксперт сравнил изображения военного объекта за 17 апреля (до взрыва), и за 23 апреля — уже после.

Судя по ним, центральная часть арсенала полностью уничтожена мощным первичным взрывом, вторичные детонации повредили остальную территорию объекта, а также населенные пункты вокруг.

Что произошло с российским арсеналом, до сих пор неизвестно. Минобороны России настаивает на версии о «нарушении требований безопасности», отрицая причастность к случившемуся Украины. Киев также хранит загадочное молчание.

Мощный взрыв на 51-м арсенале ГРАУ прогремел днем во вторник, 22 апреля. Над территорией военной базы поднялся огромный «гриб» из пламени и дыма, который было видно на расстоянии свыше 50 км. После этого началась вторичная детонация снарядов, которая продолжалась почти всю ночь.

Российский правозащитный ресурс «Гулагу.нет» утверждает, что при ЧП погибли не менее 7 военнослужащих России. Официального подтверждения пока нет. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Разлет снарядов фиксировался более чем в 10 км от места ЧП. На взорвавшемся складе могло находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов, которые Россия больше не сможет использовать в агрессии против Украины. Сумма ущерба ВС РФ, предварительно, может превысить 50 млрд рублей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов