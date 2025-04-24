От 51-го арсенала ГРАУ под Москвой мало что осталось 2 24.04.2025, 8:10

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Спутник позволил оценить последствия удара.

Появились первые спутниковые снимки, которые позволяют оценить последствия подрыва 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ во Владимирской области.

Почти вся территория военного объекта повреждена. Кадры, сделанные европейской группировкой спутников Sentinel 1,

опубликовал 23 апреля OSINT-эксперт MT Anderson.

Эксперт сравнил изображения военного объекта за 17 апреля (до взрыва), и за 23 апреля — уже после.

Судя по ним, центральная часть арсенала полностью уничтожена мощным первичным взрывом, вторичные детонации повредили остальную территорию объекта, а также населенные пункты вокруг.

Что произошло с российским арсеналом, до сих пор неизвестно. Минобороны России настаивает на версии о «нарушении требований безопасности», отрицая причастность к случившемуся Украины. Киев также хранит загадочное молчание.

Мощный взрыв на 51-м арсенале ГРАУ прогремел днем во вторник, 22 апреля. Над территорией военной базы поднялся огромный «гриб» из пламени и дыма, который было видно на расстоянии свыше 50 км. После этого началась вторичная детонация снарядов, которая продолжалась почти всю ночь.

Российский правозащитный ресурс «Гулагу.нет» утверждает, что при ЧП погибли не менее 7 военнослужащих России. Официального подтверждения пока нет. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

Разлет снарядов фиксировался более чем в 10 км от места ЧП. На взорвавшемся складе могло находиться до 270 тысяч тонн боеприпасов, которые Россия больше не сможет использовать в агрессии против Украины. Сумма ущерба ВС РФ, предварительно, может превысить 50 млрд рублей.

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