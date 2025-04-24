Президента Республики Сербской пытались задержать в Восточном Сараево 24.04.2025, 8:24

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Милорад Додик

Додик является одним из наиболее откровенно пророссийских политиков в Европе.

Президента Республики Сербской — автономного образования в составе Боснии и Герцеговины — Милорада Додика, известного своей пророссийской позицией и поддержкой вторжения России в Украину, попытались задержать на территории республики в Восточном Сараево. Об этом сообщает боснийский портал Klix.

По данным издания, сотрудники Государственного агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) прибыли в административное здание правительства Республики Сербской, где в тот момент находился Додик. Сотрудники SIPA предприняли попытку задержания Додика, однако этой операции воспротивились представители Министерства внутренних дел Республики Сербской. В результате политик остался на свободе.

В конце февраля Додик был заочно приговорен судом БиГ к одному году лишения свободы и отстранен от политической деятельности сроком на шесть лет. Основанием для приговора стало дело о невыполнении решений верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине — международного должностного лица, обладающего полномочиями вмешиваться в политический процесс страны.

Власти Боснии сначала выдали внутренний ордер на арест Додика, однако фактически не решились на задержание, опасаясь усиления напряженности внутри государства. Позднее суд в Сараево выдал международный ордер. Решение было принято после того, как появилась информация о намерении Додика покинуть территорию БиГ, писало Politico.

В конце марта Додик действительно покинул Боснию и Герцеговину, отправившись в Белград, откуда вылетел в Иерусалим для участия в международной конференции по борьбе с антисемитизмом, организованной израильским правительством. Затем он вновь вернулся в Белград, где на несколько дней пропал из публичного поля, после чего неожиданно появился в Москве. Спустя короткое время политик вернулся в Республику Сербскую.

Милорад Додик остается одним из наиболее откровенно пророссийских политиков в Европе. В 2022 году он открыто поддержал вторжение России в Украину, заявив, что Москва «была вынуждена» начать войну. Ответственность за конфликт при этом он возложил на Запад, который, по его словам, якобы «готовил наступление на Донецк и Луганск».

Возглавляемое Додиком правительство Республики Сербской регулярно выступает за фактическую независимость от Боснии и Герцеговины и поддерживает тесные связи с Кремлем. Москва, в свою очередь, последовательно оказывает Додику политическую и дипломатическую поддержку.

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