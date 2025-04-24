В Беларусь прилетели китайские солдаты 6 24.04.2025, 16:25

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Фотофакт.

Министерство обороны 24 апреля сообщило о прибытии в Беларусь военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Планируется, что они примут участие в военном параде 9 мая. Одновременно с этим из страны выехала группа белорусских военнослужащих, которые должны принять участие в аналогичных мероприятиях, которые планируются на Красной площади в Москве.

Точное количество прибывших солдат в ведомстве не уточнили, однако на фотографиях, опубликованных пресс-службой, можно заметить больше пяти десятков военных, одетых в медицинские маски. В Минобороны сообщили, что уже 25 апреля китайские солдаты приступят к совместным тренировкам в рамках подготовки к параду.

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