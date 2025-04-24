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На территории РФ уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн

  • 24.04.2025, 18:32
  • 1,874
На территории РФ уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн

Видео.

Диверсанты уничтожили на аэродроме Ростов-на-Дону центральный, что находится на территории РФ, истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Украины.

«Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России — на территории аэродрома Ростов-на-Дону центральный вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером „35“», — говорится в сообщении.

Су-30СМ — модернизированная версия истребителя Су-30 — используется россиянами для запуска по Украине противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

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