На территории РФ уничтожен истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн 24.04.2025, 18:32

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Диверсанты уничтожили на аэродроме Ростов-на-Дону центральный, что находится на территории РФ, истребитель Су-30СМ стоимостью $50 млн. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Украины.

«Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму на России — на территории аэродрома Ростов-на-Дону центральный вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером „35“», — говорится в сообщении.

Су-30СМ — модернизированная версия истребителя Су-30 — используется россиянами для запуска по Украине противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

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