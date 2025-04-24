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YouTube сменил дизайн плеера

  • 24.04.2025, 21:49
  • 1,144
YouTube сменил дизайн плеера

Впервые за 10 лет.

В честь 20-летия с момента загрузки на платформу YouTube первого видео видеохостинг начал обновление пользовательского интерфейса своего веб-плеера. Об этом сообщает издание Android Authority.

Это первое значительное изменение дизайна за последние 10 лет. Как часто бывает при крупных нововведениях, реакция пользователей оказалась неоднозначной.

Первые упоминания о новом оформлении плеера появились на различных интернет-ресурсах, включая форум Reddit. Судя по всему, обновление распространяется постепенно и доступно не всем пользователям.

Некоторые комментаторы отмечают, что новый дизайн можно увидеть только на определенных аккаунтах или при просмотре конкретных видео, в то время как у других владельцев учетных записей внешний вид YouTube остается прежним.

Отличия от старой версии

Основное отличие обновленного интерфейса заключается в визуальном выделении кнопок действий отдельным фоном.

Элементы управления воспроизведением, такие как кнопка Play/Pause, переход к следующему видео, временная шкала и индикатор глав, теперь оформлены в едином стиле и сгруппированы вместе.

Кроме того, значок регулировки громкости переместился и теперь находится в одной группе с другими функциональными элементами: настройками автоматического воспроизведения, субтитров и качества видео.

Эта группа кнопок выделяется другим фоновым цветом или затенением, что подчеркивает их отличие от основных элементов управления воспроизведением.

Как уже упоминалось, мнения о новом дизайне плеера разделились. Некоторые пользователи положительно оценили изменения, в то время как другие выразили недовольство.

В частности, критике подвергся новый ползунок регулировки звука, который стал менее удобным при использовании колесика мыши или клавиатуры для быстрой настройки громкости без необходимости наводить курсор на ползунок.

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