YouTube сменил дизайн плеера
- 24.04.2025, 21:49
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Впервые за 10 лет.
В честь 20-летия с момента загрузки на платформу YouTube первого видео видеохостинг начал обновление пользовательского интерфейса своего веб-плеера. Об этом сообщает издание Android Authority.
Это первое значительное изменение дизайна за последние 10 лет. Как часто бывает при крупных нововведениях, реакция пользователей оказалась неоднозначной.
Первые упоминания о новом оформлении плеера появились на различных интернет-ресурсах, включая форум Reddit. Судя по всему, обновление распространяется постепенно и доступно не всем пользователям.
Некоторые комментаторы отмечают, что новый дизайн можно увидеть только на определенных аккаунтах или при просмотре конкретных видео, в то время как у других владельцев учетных записей внешний вид YouTube остается прежним.
Отличия от старой версии
Основное отличие обновленного интерфейса заключается в визуальном выделении кнопок действий отдельным фоном.
Элементы управления воспроизведением, такие как кнопка Play/Pause, переход к следующему видео, временная шкала и индикатор глав, теперь оформлены в едином стиле и сгруппированы вместе.
Кроме того, значок регулировки громкости переместился и теперь находится в одной группе с другими функциональными элементами: настройками автоматического воспроизведения, субтитров и качества видео.
Эта группа кнопок выделяется другим фоновым цветом или затенением, что подчеркивает их отличие от основных элементов управления воспроизведением.
Как уже упоминалось, мнения о новом дизайне плеера разделились. Некоторые пользователи положительно оценили изменения, в то время как другие выразили недовольство.
В частности, критике подвергся новый ползунок регулировки звука, который стал менее удобным при использовании колесика мыши или клавиатуры для быстрой настройки громкости без необходимости наводить курсор на ползунок.