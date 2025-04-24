закрыть
24 апреля 2025, четверг, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны уничтожили бронетехнику, полевые склады и пехоту РФ в Донецкой области

1
  • 24.04.2025, 22:54
Украинские дроны уничтожили бронетехнику, полевые склады и пехоту РФ в Донецкой области

Видео.

В Донецкой области операторы дронов РУБпАК «Феникс» в ходе боевых вылетов уничтожили полевые склады, бронетехнику и автотранспорт, которым враг доставляет на позиции боекомплект, а также личный состав противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОТГВ «Хортица».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У этой войны не может быть промежуточного финала
У этой войны не может быть промежуточного финала Гарри Каспаров
Путин не «однорукий», а просто бандит
Путин не «однорукий», а просто бандит Владимир Пастухов
Время больших перемен
Время больших перемен Владислав Иноземцев
Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров