Украинские дроны уничтожили бронетехнику, полевые склады и пехоту РФ в Донецкой области 1 24.04.2025, 22:54

Видео.

В Донецкой области операторы дронов РУБпАК «Феникс» в ходе боевых вылетов уничтожили полевые склады, бронетехнику и автотранспорт, которым враг доставляет на позиции боекомплект, а также личный состав противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОТГВ «Хортица».

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