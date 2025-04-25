Суперпопулярный кроссовер на базе Duster решили сделать мощнее 25.04.2025, 8:38

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Остальное у машины и так уже есть.

Новый дешевый кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года оказался суперпопулярным и вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Для усиления позиций автомобиль на базе Duster решили сделать еще мощнее, ведь остальное у машины и так уже есть.

Подробности стали известны Motor1. В руководстве компании отмечают, что у покупателей бренда есть запрос на топовые варианты моделей Dacia. Около 70% машин отправляются к покупателям в хорошо оснащенных комплектациях.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

На данный момент мощность Dacia Bigster в топовом исполнении составляет 155 сил. Однако в линейке есть место для нового флагмана. Для этого рассматривают 200-сильную гибридную установку от Renault Austral.

В первую очередь интерес покупателей к таким машинами объясняют ростом цен на рынке. Сегодня к Dacia нередко обращаются те, кто уже не способен позволить себе новую модель других брендов. Цена Dacia Bigster 2025 – от 24 000 евро за базовый вариант.

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