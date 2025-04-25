Дроны совершили налет на военные аэродромы в Крыму 25.04.2025, 8:58

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Атака длилась пять часов.

Ночью, 25 апреля, ударные беспилотники совершили налет на аэродромы РФ в оккупированном Крыму. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымский ветер». Также звуки взрывов фиксировали в Армянске и Красноперекопске, всего атака длилась пять часов.

«Сегодня ночью БПЛА атаковали российские аэродромы в Новофедоровке и Каче, сообщают наши подписчики. Атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы слышали в Армянске и Красноперекопске», – говорится в сообщении.

На видео можно услышать звуки беспилотников и взрывы. Пока о последствиях удара информации не поступало.

Напомним, 21 апреля, на окраине поселка Раздольное, во временно оккупированном Крыму была уничтожена радиолокационная станция российских войск. Две машины вражеской установки сгорели дотла.

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