Сербскую журналистку, хвалившую Лукашенко, депортировали из Австрии 4 25.04.2025, 10:25

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Ей запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Генеральная директорка Центра геостратегических исследований в Белграде (Сербия) и журналистка Драгана Трифкович рассказала, что ее депортировали из Австрии и запретили въезд в Шенгенскую зону.

Ранее она публично поддерживала режим Лукашенко, критиковала «антироссийские настроения» и западную политику, пишет The Insider.

В 2024 году Драгана Трифкович выступала в Минске, где стала лауреатом лукашенковской премии «За мир и права человека».

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