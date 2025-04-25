Сербскую журналистку, хвалившую Лукашенко, депортировали из Австрии

Сербскую журналистку, хвалившую Лукашенко, депортировали из Австрии4
- 25.04.2025, 10:25
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Ей запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Генеральная директорка Центра геостратегических исследований в Белграде (Сербия) и журналистка Драгана Трифкович рассказала, что ее депортировали из Австрии и запретили въезд в Шенгенскую зону.
Ранее она публично поддерживала режим Лукашенко, критиковала «антироссийские настроения» и западную политику, пишет The Insider.
В 2024 году Драгана Трифкович выступала в Минске, где стала лауреатом лукашенковской премии «За мир и права человека».