В Европе утвердили единый «экодизайн» для всех смартфонов 6 25.04.2025, 10:58

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К новым устройствам будет ряд требований.

Вслед за переходом на разъем USB Type-C Евросоюз ввел новые требования к «экодизайну» смартфонов и планшетов. Сообщается, что если хотя бы одно из них не соблюдено, продажи будут запрещены.

С 20 июня 2025 года новые девайсы, которые продаются в ЕС, должны быть обязательно устойчивы к «случайным падениям», защищены от влаги и пыли, а также получать обновления операционной системы в течение минимум 5 лет с даты окончания продаж, пишет The Verge.

Кроме того, аккумуляторы смартфонов должны сохранять не менее 80% своей емкости после 800 циклов зарядки, а на специальных «экоэтикетках», которые будут идти вместе с упаковкой, должно быть указано, сколько времени гаджет может проработать на полной зарядке.

Подобные этикетки уже используется в странах ЕС для бытовой техники и телевизоров. Они отображают рейтинг энергоэффективности продукта по шкале от A до G. Вот так будет выглядеть новый образец для смартфонов:

Новые правила распространяются на смартфоны и планшеты с экранами до 17,4 дюймов, а также обычные телефоны. Устройства с гибкими дисплеями, которые можно развернуть частично или полностью, освобождены от этого требования.

Несмотря на то, что правила официально применяются только в пределах ЕС, очевидно, что их влияние выйдет за пределы 27 государств-членов, поскольку смартфоны поступают в регион из разных уголков мира. Это значит, что все модели iPhone 17 тоже будут иметь соответствующую этикетку.

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