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В Беларуси сново дорожает автомобильное топливо

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  • 25.04.2025, 12:51
  • 1,076
В Беларуси сново дорожает автомобильное топливо

В седьмой раз за год.

В субботу, 26 апреля, в Беларуси в очередной раз подорожает автомобильное топливо. Как и раньше, цены вырастут на 2 копейки.

За литр топлива придется заплатить по следующим расценкам:

АИ-92 — 2,48 рубля; АИ-95 — 2,58 рубля; АИ-98 — 2,80 рубля; дизельное топливо — 2,58 рубля.

Концерн «Белнефтехим» ранее объявлял, что в течение весны 2025 года топливо подорожает на 16 копеек за литр. Повышение происходит в восемь этапов — по 2 копейки за неделю. Завтрашнее подорожание будет уже седьмым в этом ряду.

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