В Беларуси сново дорожает автомобильное топливо

В Беларуси сново дорожает автомобильное топливо2
- 25.04.2025, 12:51
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В седьмой раз за год.
В субботу, 26 апреля, в Беларуси в очередной раз подорожает автомобильное топливо. Как и раньше, цены вырастут на 2 копейки.
За литр топлива придется заплатить по следующим расценкам:
АИ-92 — 2,48 рубля; АИ-95 — 2,58 рубля; АИ-98 — 2,80 рубля; дизельное топливо — 2,58 рубля.
Концерн «Белнефтехим» ранее объявлял, что в течение весны 2025 года топливо подорожает на 16 копеек за литр. Повышение происходит в восемь этапов — по 2 копейки за неделю. Завтрашнее подорожание будет уже седьмым в этом ряду.