Лукашенко снова поднял тему пакистанцев в Беларуси 6 25.04.2025, 13:49

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Белорусы, по словам диктатора, «недостаточно работают».

Лукашенко принялся оправдываться за заявление о 150 тысяч пакистанцах, которые должны приехать в Беларусь.

Диктатор заявил, что производительность труда в Беларуси пока в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе, и повторил уже звучавший у пропаганды посыл, что белорусам нужно больше работать — и тогда можно обойтись без мигрантов.

— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10−15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно, — порассуждал политик.

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Политики договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.

Еще в начале января Александр Лукашенко предлагал привлекать трудовых мигрантов из Таджикистана, Сирии, Узбекистана.

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