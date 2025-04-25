Залужный: Это новый тип войны 25.04.2025, 16:17

3,668

Экс-главком ВСУ заявил о вызове для всего западного мира.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на Форуме оборонных технологий Украина — Великобритания рассказал о том, как способы ведения войны изменились за время российско-украинского противостояния. Его выступление приводит «Украинская правда»:

— Мы живем во времена глобальных изменений. Причина этому — целый ряд факторов, проявившихся в XXI веке. Особенно

— война в Украине, которая стала не только самым кровавым актом насилия в Европе, но и двигателем многих процессов, которые привели к изменению мирового порядка. Это изменение уже произошло. И это не зависит от того, хотят современные политики это видеть или нет.

Во-вторых, в мире, который уже изменился и продолжает меняться вопреки желанию политиков, изменилась и мировая система безопасности. Она трансформировалась не только потому, что меняется геополитическое пространство, но и потому, что из-за войны в Украине изменилась и сила, на которой держалась эта система безопасности.

Хотите вы в это верить или нет, есть у вас контракты на танки и вертолеты на следующие 10 лет или только планируете их подписать — природа военной силы уже изменилась. Очень жаль, что это хорошо понимают в Украине, России, Китае, но совершенно не понимают в других местах. В каких именно — сегодня говорить не буду. Это уже не имеет значения.

Таким образом, говорить мы будем о современных военных технологиях. Кому они будут нужны, кроме Украины, очевидно, будут решать политики. Я только обозначу, что они собой представляют и как работают.

Хотел бы также отметить, что наиболее актуальны они сейчас для развития оборонных способностей именно Европы. Прежде всего из-за переформатирования евроатлантического безопасного пространства.

О технологиях

Российско-украинская война полностью изменила характер войны. Однажды утром летом 2023 года, когда украинские войска, используя доступные доктрины и имеющееся оружие, метр за метром продвигались сквозь вражеские оборонительные линии, в небе появились дроны в масштабе, который привел к трансформации всей архитектуры боя.

Разведывательные, ударные дроны, дроны, обслуживающие огонь артиллерии, объединенные системой ситуативной осведомленности, сделали поле боя абсолютно прозрачным. Все это дало неограниченные возможности для нанесения высокоточных ударов на тактическом уровне.

Постепенно, как и Первая мировая война, эта война зашла в тупик. Уже совсем скоро, в 2024 году, бурный научно-технический прогресс привел к ситуации, когда дронами поражались цели не только перед передним краем, но и в оперативной глубине. Это сделало невозможным нахождение любой техники, огневых средств, резервов даже за пределами переднего края.

Высокоточные удары по логистическим путям стали сегодня абсолютно обыденным явлением. Более того, такие удары уже стали частью тактики вытеснения с позиций.

Таким образом, в результате абсолютной прозрачности перед передним краем образовалась 10—15-километровая зона сплошной смерти. Не удивительно, если дрон охотится уже не за групповой целью или бронетехникой, а даже за отдельным солдатом. Кстати, эта зона постоянно расширяется, как и растет вероятность быть там уничтоженным.

Повторюсь, прежде всего — стремительное развитие средств РЭБ.

Благодаря развитию РЭБ удалось нивелировать способности спутниковых технологий, радио– и GPRS-управляемых боеприпасов наносить высокоточные удары на оперативном уровне. Эффективность дорогих ракет и высокоточных снарядов упала до нуля.

Во-вторых, на поле боя появилось большое количество средств визуальной разведки и ударных дронов тактического и оперативного уровня.

Как результат, тактика применения и оперативное искусство столкнулись с существенными изменениями.

На оперативном уровне война в целом зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможными, в значительной степени из-за противостояния между беспилотными системами и средствами РЭБ и ПВО.

Классические наступательные операции и действия не только потеряли эффективность, но стали почти самоубийственными.

Даже наступательные действия малых, технологически насыщенных и высокомобильных тактических групп, плотно координированных с системами ситуативной осведомленности, поддержки, РЭБ и ПВО, стали неэффективными.

Таким образом, уверенно можно сказать:

Беспилотные системы и цифровые технологии изменили суть войны.

Бронетанковая техника стала беззащитной перед дешевыми дронами.

Высокоточное оружие с GPRS-навигацией потеряло эффективность из-за РЭБ.

ПВО переживает наибольшую трансформацию из-за появления массовых дешевых дронов.

Авиация потеряла возможность доминировать над полем боя.

Морское пространство контролируется морскими дронами.

И все это требует полного переосмысления тактики, стратегии, военной доктрины и оборонного планирования.

Сколько на это потребуется времени, уважаемые присутствующие, я не знаю. Думаю, что для наших врагов этот процесс займет не более трех лет, а с учетом масштабирования — пять.

Очевидно, что победа на поле боя теперь полностью зависит от способности опережать противника в технологическом развитии.

Очень важно, чтобы изменения происходили именно в цепочке «наука (разработка) — производство — применение». Именно от эффективной взаимосвязи между этими звеньями будет зависеть инновационное развитие.

Производители должны быть гибкими и адаптивными, готовыми в любой момент вносить изменения в свои аппаратные решения. Если эти решения будут зарегулированы государственной бюрократией или коррупционными интересами, цепь оборвется, и противник окажется впереди.

Поэтому нужно быть готовыми дорабатывать изделия до условий применения на поле боя.

Безусловно, необходимо обратить внимание на:

1. Развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Очевидно, что скорость внедрения технологий ИИ на поле боя, особенно в сферах разведки, планирования, управления, огневого поражения, а также автономных боевых систем (без участия человека), будет обеспечивать качественное и количественное преимущество.

2. Решения в сфере РЭБ.

Они являются почти самыми важными, так как необходимо решить две ключевые задачи: создать цифровое поле для применения и защитить его от воздействия противника. Это, конечно же, поиск новых технологий связи, например, когнитивного радио. Такие разработки уже существуют. Также важен поиск новых способов навигации и донаведения. Необходимо разрабатывать новые методы передачи данных, которые выходят за пределы радиочастотного спектра.

3. Развитие дешевых высокоточных беспилотных систем большой дальности.

Это необходимо для увеличения способностей систематического разрушения инфраструктуры противника, истощения его ПВО и проведения комбинированных атак по важным объектам.

3. Развитие и производство дронов (роботов) как составляющей основных боевых способностей.

Российско-украинская война дала важный урок: война, которая предполагает обмен человеческих жизней на тактические успехи, больше недоступна. Человек в современном бою — это дорогой ресурс, который нельзя восстановить. Именно технологии позволяют сохранить боевую эффективность при радикальном снижении потерь.

Таким образом, необходимо развивать:

ударные дроны, которые доказали свою исключительную эффективность, особенно в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов;

разведывательные дроны;

зенитные дроны;

наземные беспилотные системы;

универсальные боевые платформы;

морские беспилотные системы.

Гражданские технологии или технологии двойного назначения достигли такого уровня сложности, что сегодня они составляют основу боевых способностей.

Среди них:

— использование коммерческих спутниковых систем в интересах разведки;

— использование 3D-печати для быстрого производства запасных частей и компонентов военной техники в «условно кустарных» условиях;

— использование социальных сетей для сбора разведывательных данных;

— создание импровизированных систем РЭБ из коммерчески доступных компонентов для глушения связи и управления дронами противника;

— использование гражданских мессенджеров со сквозным шифрованием для обмена данными;

— использование облачных решений.

Кстати, именно это уже сейчас позволяет небольшим игрокам с ограниченными ресурсами — отдельным странам, ведомствам и даже подразделениям — достигать впечатляющих результатов с помощью относительно дешевых асимметричных решений.

Как вывод, революция военных технологий на основе беспилотных систем и искусственного интеллекта полностью изменила природу войны и продолжает развиваться. А значит, скорость внедрения инноваций напрямую увеличивает способность государства достичь победы в войне.

Вероятно, в будущей высокотехнологичной войне победит тот, кто сможет быстрее адаптироваться к технологическим условиям поля боя. Сторона, которая первой системно и качественно осуществит переход на новый военно-технологический уровень, получит безусловное стратегическое преимущество и навяжет свою волю другой стороне.

Пока у противника есть ресурсы, силы и средства для нанесения ударов по нашей территории, попыток наступательных действий — он будет это делать. Это и есть война на истощение.

Этому также способствует геополитическая ситуация сегодня. Ведь никто не может сейчас противнику в этом помешать.

Положить конец этому может только полное уничтожение способности вести войну — то есть военно-экономического потенциала. Разрушение последнего, конечно, ставит под сомнение даже нахождение оккупационных войск на оккупированной территории.

В любом случае архитектура стратегии выживания и победы на сегодняшнем этапе возможна только через строительство новой военно-технологической системы. Все это необходимо сделать в рамках текущего технологического цикла, который может длиться не более 3—5 лет.

На международной арене выход из ситуации, о которой мы сегодня говорим, заключается не только в адаптации к новым вызовам, но и в формировании новой глобальной безопасной реальности, к которой Украина уже присоединилась как равноправный и активный участник.

Украина больше не является просто объектом поддержки — мы стали источником опыта, технологий и решений, имеющих стратегическое значение для всего цивилизованного мира.

Это не только вопрос поддержки Украины — это вопрос совместной готовности к новой эпохе войны, где доминируют технологии, информация и автоматизация решений.

Украинский опыт стал уникальным — мы первыми были вынуждены перестраивать армию, промышленность и стратегию в ответ на вызовы, которые другие только начинают осознавать.

Эти вызовы — не только для Украины. Это вызовы для всех.

Мировая безопасность больше не держится на старых гарантиях — она строится на динамике, технологиях и готовности меняться.

Мы сделали свой выбор и платим за него высокую цену ежедневно, но в обмен получили шанс на выживание. И мы приглашаем вас сделать этот выбор вместе с нами.

Чтобы не только выстоять, но и победить. И не только сегодня, но и во всем, что ждет впереди.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com