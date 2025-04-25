Между угрозами и уступками: как развивается торговое противостояние США и Китая 25.04.2025, 16:41

В Белом доме активно обсуждают вопрос возможности заключения торговой сделки.

Введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы уже ударили по Китаю. Из-за введенных торговых пошлин в размере 145%, американские клиенты приостанавливают заказы. А китайские фабрики сокращают производство и отправляют часть рабочих в неоплачиваемый отпуск. Тем временем в Белом доме активно обсуждают вопрос возможности заключения торговой сделки с Китаем, чтобы снять напряженность между странами. Что изменилось в диалоге Вашингтона и Пекина, разбирался FREEДОМ.

«Рабочие заявили, что торговая война привела к остановке производства на неделю или больше на заводах, выпускающих продукцию — от подошв до джинсов, электрических розеток и переносных печей. Некоторые владельцы фабрик заявили, что они сокращают сверхурочную работу или работу по выходным», — пишет Financial Times.

Китай заблокировал поставки новых самолетов американской авиакомпании Boeing. Теперь она перепродает изготовленные для китайских компаний самолеты индийским. В конце прошлого месяца авиаперевозчик принял 41 самолет 737 Max. Генеральный директор корпорации Boeing Келли Ортберг отметил, что пока ситуация контролируема.

«Ортберг признал, что процесс восстановления Boeing может осложниться, если другие страны также прибегнут к подобным действиям. Не проходит и дня, чтобы мы не взаимодействовали с кем-то из администрации, включая членов Кабинета министров и даже самого президента», — утверждает издание Bloomberg.

Тем временем в США могут пересмотреть тарифы. Однако полной отмены пошлин не будет, отметил Дональд Трамп.

«Эта страна больше не будет терять деньги на торговле. Мы теряли 2 трлн долларов в год на торговле. Теперь мы будем зарабатывать деньги, много денег. Каждая страна хочет принять участие. Даже страны, которые обдирали нас много-много лет. Китай — пример. Но это не только Китай. Европейский Союз, они обдирали нас много-много лет. И эти дни прошли. Мы заработаем много денег для наших людей. Мы сможем существенно снизить налоги. И мы будем гордиться собой и не будем посмешищем, которым воспользовалась практически каждая страна в мире», — заявил американский лидер.

Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что для крупной сделки между США с Китаем, Пекину нужна перебалансировка и перемены.

«Последние данные показывают, что китайская экономика все больше отклоняется от потребления в сторону производства. Экономическая система Китая, рост которой обусловлен экспортом продукции обрабатывающей промышленности, продолжит создавать еще более серьезные дисбалансы с торговыми партнерами, если статус-кво будет сохранен. Текущая экономическая модель Китая основана на экспорте, который помогает ей выбраться из экономических проблем. Это неустойчивая модель, которая вредит не только Китаю, но и всему миру», — сказал Бессент.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность снижения тарифов на китайский импорт со 145% до 50-65%, чтобы снять напряженность в отношениях с Пекином. Сам же Трамп заявил, что США находятся в прямом контакте с Китаем. Однако до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности, ставка в 145% снижаться не будет.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что пока никаких консультаций по возможным тарифным переговорам Пекин и Вашингтон не проводили.

«Все это фейковые новости. Насколько мне известно, Китай и США не проводили консультаций или переговоров по тарифному вопросу, не говоря уже о достижении соглашения. Эта тарифная война была инициирована США, и позиция Китая последовательна и ясна. Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите говорить, дверь открыта. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде», — сказал представитель МИД Китая.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что подход США просить о сделке и одновременно оказывать сильное давление на Китай — просто не сработает.

Напомним, что в начале апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну в отношении более 180 государств. Для большинства стран размер пошлин составил от 10 до 54%, тогда как для Китая — 145%. В Пекине ответили симметрично — подняли тарифы на американские товары до 125%. В ответ, в Белом доме пригрозили увеличить тариф для Китая до 245% и призвали пойти на сделку.

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