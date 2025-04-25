Латвийские пограничники применили огнестрельное оружие на границе с Беларусью 3 25.04.2025, 17:09

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Для задержания группы нелегалов.

24 апреля в Краславском крае недалеко от границы с Беларусью латвийский пограничник применил огнестрельное оружие – он сделал два предупредительных выстрела, чтобы удержать семерых нарушителей от незаконного пересечения государственной границы.

При обследовании района на беспилотном воздушном судне пограничники заметили в Асунской волости группу лиц, сообщает пограничная служба Латвии. Пограничники немедленно направились к ним и на нескольких языках отдали приказ: «Стой! Государственная пограничная охрана», – однако люди не отреагировали и бросились бежать. Убегая, они проявили агрессию и неповиновение, забросав пограничников палками и камнями.

Одному из пограничников для задержания нарушителей пришлось применить служебное огнестрельное оружие и сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого два человека остановились, а еще пятеро продолжили бежать и швыряться в пограничников. После второго предупредительного выстрела остановились и они.

Для оказания поддержки пограничникам были привлечены представители подразделения быстрого реагирования Национальных вооруженных сил (QRF), должностные лица Службы специальных операций Sigma и кинолог со служебной собакой.

При проведении личного досмотра у задержанных не было выявлено проблем со здоровьем.

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