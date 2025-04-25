Ученые выяснили, сколько времени в году люди тратят на смартфон 25.04.2025, 21:16

Поколения Z проводят больше всего времени онлайн.

Ученые выяснили, сколько времени современный человек проводит, уткнувшись в смартфоны. Результаты исследования оказались шокирующими — около 88 дней в году мы тратим на гаджет.

Исследование, проведенное командой OnePoll, охватило 17 000 взрослых из США, Великобритании, Испании, Вьетнама, ЮАР, Бразилии, Германии, Индии и ОАЭ. Выяснилось, что средний человек тратит около 5 часов 48 минут ежедневно на использование телефона — это эквивалентно ошеломляющим 88 дням в году. Получается, что почти четверть года уходит на бесконечную прокрутку экрана.

Неудивительно, что представители поколения Z проводят больше всего времени онлайн, набирая более шести с половиной часов экранного времени в день. Особенно тревожным является тот факт, что каждый десятый (10%) признался, что проводит за телефоном более 12 часов ежедневно. Половина опрошенных взрослых отметила, что их «социальная батарейка» разряжается из-за общения в интернете, а среди поколения Z этот показатель достигает почти 62%.

Кроме того, более половины всех взрослых (52%) чувствуют себя перегруженными необходимостью постоянно быть в курсе событий в соцсетях. Три из пяти участников (59%) заявили, что время, проведенное за телефоном, увеличилось за последний год. Почти половина (47%) описывают себя как «всегда онлайн», а 60% считают поток уведомлений бесконечным. 64% респондентов признались, что ностальгируют по 90-м годам, когда люди общались без смартфонов.

Дополнительный анализ, проведенный компанией Statista, показал, что за последние 24 года время, проведенное на личное общение, сократилось на 35%. При этом время, проведенное за телефонами, увеличилось более чем вдвое (на 54%) с момента появления таких приложений, как Snapchat и запрещенная в РФ социальная сеть Марка Цукерберга. Согласно отчету, 32% людей иногда откладывают встречи с друзьями из-за цифровой перегрузки, а 18% вообще не могут думать о планировании подобных мероприятий.

Парадокс заключается в том, что, несмотря на то, что интернет и соцсети делают нас более доступными для связи, 62% опрошенных признались, что время от времени чувствуют себя одиноко. Четверть участников сообщили, что видятся с друзьями лично не чаще одного раза в месяц или реже. Очевидно, что когда людям удается встретиться лицом к лицу, они чувствуют себя лучше: 79% согласились, что меньше смотрят на свои телефоны, находясь с друзьями. Почти четверть респондентов заявили, что начали активнее планировать встречи, чтобы сократить время, проведенное за телефоном.

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