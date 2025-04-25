Россиянам посоветовали готовиться к дальнейшему повышению налогов 25.04.2025, 22:29

Из-за падения цен на нефть.

Российские власти могут пойти на дальнейшее повышение налогов для граждан и бизнеса, чтобы компенсировать провал сырьевых доходов бюджета и стремительное исчерпание Фонда национального благосостояния, считают опрошенные Reuters экономисты.

Верстая бюджет на 2025 год, правительство рассчитывало, что российская нефть Urals будет стоить $69,7 за баррель. Однако торговые войны Дональда Трампа и решение ОПЕК+ увеличить добычу уронили ее цену до $59 в марте и ниже $50 — в апреле. Как итог: бюджет потерял 10% нефтегазовых доходов за первый квартал, а по итогам апреля спад мог ускориться до 22%.

Чтобы не «проедать» остатки ФНБ, Минфин анонсировал реформу бюджетного правила: «цена отсечения», ниже которой власти «распечатывают фонд», может опуститься с нынешних $60 до $50. Де-факто это означает сокращение расходов бюджета на 1,5-1,8 трлн рублей, прогнозируют Альфа-банк и ВТБ.

Но сократить расходы правительству будет сложно, и поэтому растет вероятность повышения налогов в следующем году, предупреждает директор по инвестициям «Астра FM» Дмитрий Полевой. Во-первых, «под нож» придется пустить гражданские статьи, которые и так подверглись секвестру, а во-вторых, снижение бюджетных вливаний замедлит экономический рост, поясняет Полевой.

Повышение налогов становится более вероятным, согласен Сергей Коныгин, главный экономист банка «Синара». Он сомневается в успехе начинаний Минфина сократить расходы, поскольку в последние годы аппетиты бюджеты только росли: по сравнению с 2022 годом размер федеральной казны раздулся в 1,6 раза — до 41,5 трлн рублей. Из этой суммы 30% в текущем году правительство потратит на армию и закупки оружия.

Чтобы наполнить военный бюджет, доля которого второй год подряд бьет рекорды со времен СССР, в 2022–2024 гг. правительство уже повышало НДПИ на нефть и газ, вводило для крупного бизнеса «налог на сверхприбыль» и курсовые пошлины. В 2025 году стартовала крупнейшая за десятилетия налоговая реформа: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо. По расчетам Минфина РФ, это принесет в бюджет 3,6 трлн рублей в текущем году и почти 15 трлн — за 6 лет.

Но несмотря на это, бюджету может потребоваться дальнейшая корректировка налоговой системы, сообщил на коллегии ведомства в среду глава Минфина РФ Антон Силуанов. Сейчас каждый четвертый рубль доходов правительству обеспечивает сырьевая рента. Но «рентные доходы — нестабильный источник, и на длинной дистанции будет сокращаться, если не исчерпается через некоторое время вовсе», предупредил Силуанов. «Поэтому видим задачу Минфина с учетом неустойчивости рентных доходов в будущем выстраивать налоговую политику и администрирование с учетом минимизации этих рисков», — сказал он.

Наиболее остро вопрос поиска денег, скорее всего, встанет в 2026–2027 гг., когда наступит срок оплачивать новые «национальные проекты», с которым Владимир Путин вышел на пятый срок. Дело в том, что их финансирование в значительной части сдвинуто на 2028–2030 гг., обращает внимание главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Надо будет искать возможности, <…> иначе под риском будут находиться целевые параметры».

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