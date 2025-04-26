В Украине ликвидировали двух оккупантов-«оборотней»
- 26.04.2025, 9:01
Обмануть судьбу не получилось.
На фронте в Украине были ликвидированы два российских оккупанта Дмитрий Истомин и Евгений Инкин. Оба служили в правоохранительных органах в России и были осуждены за жестокое убийство двух девушек в Бурятии: расследование длилось около 20 лет и завершилось длительными тюремными сроками для убийц.
Однако уже через год после оглашения приговора Истомин и Инкин подписали контракты по минобороны РФ и отправились на войну, а в апреле этого года стало известно об их ликвидации. Подробности сообщил OSINT-исследователь Necro Mancer.
Так, первым на концерт к Кобзону отправился Инкин. Бывший сотрудник МВД РФ, который за изнасилование и убийство двух девушек 17 и 18 лет, в бурятском поселке Селегинск был в 2023 году приговорен к 17 годам колонии, подписал контракт с МО РФ менее чем через год после приговора. Из тюрьмы он весной 2024 отправился на фронт в Украину. Впрочем, долго повоевать убийце украинские воины не дали: он был ликвидирован еще в августе 2024 года в районе села Парасковеевка Покровского района Донецкой области.
«Дорога домой» для ликвидированного убийцы оказалась длинной: похоронили его в Селегинске, где Инкин жил и где совершил убийство, 11 апреля этого года. Правда, в местной администрации при написании некролога решили не вспоминать, чем «прославился» новоиспеченный «герой», ограничившись указанием, что ликвидирован он был «при исполнении воинского долга», а также выразив соболезнования «любящей маме, сестре, жене и двум детям» убийцы и военного преступника.
Подельник Инкина, Дмитрий Истомин, на момент совершения двойного убийства в Бурятии работавший водителем ВОХР, не надолго «отстал» от своего «товарища». Как и Инкин, Истомин в 2023 году был признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы – и синхронно с ним подписал контракт, чтобы из тюрьмы уехать на войну. Правда, в отличие от «любящих родственников» Инкина, родне Истомина даже некуда будет сходить к нему на могилку.
«Второй фигурант дела об убийстве девушек в Клюквенной пади (название местности в Селегинске, где были найдены тела убитых. – Ред.), на тот момент водитель ВОХРа Истомин Дмитрий Васильевич после года отсидки тоже отправился в «СВО» и потерялся. Тело, что характерно, не нашли. Признали погибшим так», – написал Necro Mancer.
О признании погибшим осужденного за двойное убийство «героя России» в РФ стало известно также в апреле, вскоре после похорон Инкина.
Двойное убийство Инкин и Истомин совершили еще в 2002 году. Они отдыхали в одной компании с двумя жительницами Селегинска: 17-летней Евгенией Шевкуновой и 18-летней Екатериной Патеюк. С «пикника» домой девушки так и не вернулись.
Впоследствии неподалеку от поселка, в местности с названием Клюква падь, были найдены тела замученных девушек: обеих сначала изнасиловали, а затем убили и бросили в яму.
Расследование и последующий суд над убийцами растянулись на около 20 лет. Интересно, что первый суд присяжных оправдал убийц, однако это решение было отменено после обжалования – и «оборотни» получили тюремные сроки.
Подписав контракты по минобороны РФ Инкин и Истомин, очевидно, рассчитывали обмануть судьбу и избежать наказания за совершенное, однако украинские воины восстановили справедливость – и ликвидировали преступников, которые, убив у себя в стране, приехали убивать еще и украинцев.
Напомним, 25 апреля стало известно, что подмосковной Балашихе в результате взрыва авто скончался российский генерал-майор Ярослав Москалик.