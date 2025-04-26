В Риме прошли похороны Папы Франциска 26.04.2025, 17:03

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Около 150 000 человек вышли на улицы Рима, чтобы проститься с понтификом.

В Риме в субботу, 26 апреля, прошли похороны Папы Франциска. Церемония прощания с понтификом началась в 10.00 утра по местному времени (11.00 по Минску) с заупокойной мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Через пять дней после смерти 266-й главу Римско-католической церкви похоронили в Риме, сообщает «Немецкая волна».

В богослужении приняли участие около 224 кардиналов и 750 епископов. В базилике Святого Петра 25 апреля состоялся обряд закрытия гроба Франциска. В течение ночи у него несли молитвенное бдение. С 23 по 25 апреля храм посетили около 250 тыс. паломников, уточнил портал Vatican News. На время мессы гроб переместили во двор перед базиликой.

Официальным делегациям со всего мира в ходе службы было отведено место с правой стороны, слева за церемонией наблюдали кардиналы.

На мессе присутствовали около 50 глав государств и правительств, а также десятки тысяч верующих. Главы государств Италии Серджо Маттарелла и Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей разместились в первых рядах, за ними заняли место монархи со всего мира, далее - главы государств в алфавитном порядке.

В Ватикан прибыли президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, а также бывший американский лидер, католик Джо Байден. Германию представлял президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz). От Франции в Ватикане присутствовал глава государства Эмманюэль Макрон. На похороны прилетел президент Украины Владимир Зеленский. В церемонии приняла участие и первая леди Елена Зеленская, а также украинская делегация, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. В состав делегации вошел, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Верующие еще на рассвете занимали очередь, чтобы попасть на заупокойную мессу на площади Святого Петра.

«Это поистине исторический день», - отметил 64-летний Жан-Роже Мунгуэнги из Габона, который пришел на площадь Святого Петра вместе с женой. «Здесь - невероятное количество людей. Многие молодые люди ночь провели на улице, (чтобы попасть на богослужение. - Ред)», - сказал он агентству AFP.

Погребение в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме

Согласно завещанию Франциск был захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре - одной из четырех папских церквей в Риме. Перед этим на улицах города состоялась траурная процессия.

Маршрут протяженностью около 6 километров пролегал мимо главных достопримечательностей Рима, включая площадь Венеции и Колизей. Гроб провезли по городу в переоборудованном «папамобиле», на это ушло около 30 минут. Вдоль маршрута движения установили металлические ограждения. Верующие наблюдали за похоронной процессией из-за них, несколько раз «папамобиль» встречали аплодисментами. По оценкам полиции, около 150 000 человек вышли на улицы Рима, чтобы проститься с понтификом.

Папа Франциск в 2023 году

Погребение состоялось в узком кругу при участии нескольких кардиналов, включая камерленго Римско-католической церкви (казначея Ватикана) Кевина Фаррелла, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Сам саркофаг - очень скромный: белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста. Понтифик хотел, чтобы гробница была размещена в боковом проходе между капеллой Паулины и капеллой Сфорца.

Расходы на подготовку захоронения были покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. Франциск распорядился перевести ее папской базилике.

Франциск - восьмой понтифик, чьи останки были погребены в папской базилике, и первый - со времен папы Климента IX в 1669 году. С 1903 года всех глав Римско-католической церкви хоронили в базилике Святого Петра в Ватикане.

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