Фулл-хаус новых проблем для Лукашенко Telegram-канал «Ник и Майк»

26.04.2025, 17:22

3,892

Диктатор тушит пожар бензином.

В играх с пакистанцами Лукашенко признает наличие структурных проблем в экономике. В ней дефицит не просто одного из факторов производства, а человеческого капитала. Это признание того, что 2020 год от ковида до последовавших репрессий нанесли серьезный ущерб стране и ее будущему.

Сложно представить о каких квалифицированных рабочих идет речь, если обсуждаются банально рабочие руки на не высокотехнологичные производства. Последствия у этих решений будут соответствующие: рост напряженности внутри Беларуси, всплеск преступности, усиление миграционного давления на Европу. Вишенкой на торте – ухудшение белорусско-индийских отношений.

В общем, фулл-хаус новых проблем из-за попытки потушить свой же пожар бензином. Ухудшение отношений с Индией отразится и на взаимоотношениях с Кремлем, которому Индия важнее и ближе, чем Пакистан. Шансы получить финансирование из Москвы стремительно тают.

Одновременно ведется попытка наладить более серьезную коммуникацию с Западом. На похороны Папы поедет невъездной в Евросоюз «тяжеловес» Игорь Сергиенко.

Сделка с США тоже вытанцовывается, но из-за того, что с определенными элементами Лукашенко затянул до 9 мая, она будет носить ограниченный характер.

Некоторые шаги нужно делать вовремя – например, уходить.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com