Фулл-хаус новых проблем для Лукашенко
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 26.04.2025, 17:22
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Диктатор тушит пожар бензином.
В играх с пакистанцами Лукашенко признает наличие структурных проблем в экономике. В ней дефицит не просто одного из факторов производства, а человеческого капитала. Это признание того, что 2020 год от ковида до последовавших репрессий нанесли серьезный ущерб стране и ее будущему.
Сложно представить о каких квалифицированных рабочих идет речь, если обсуждаются банально рабочие руки на не высокотехнологичные производства. Последствия у этих решений будут соответствующие: рост напряженности внутри Беларуси, всплеск преступности, усиление миграционного давления на Европу. Вишенкой на торте – ухудшение белорусско-индийских отношений.
В общем, фулл-хаус новых проблем из-за попытки потушить свой же пожар бензином. Ухудшение отношений с Индией отразится и на взаимоотношениях с Кремлем, которому Индия важнее и ближе, чем Пакистан. Шансы получить финансирование из Москвы стремительно тают.
Одновременно ведется попытка наладить более серьезную коммуникацию с Западом. На похороны Папы поедет невъездной в Евросоюз «тяжеловес» Игорь Сергиенко.
Сделка с США тоже вытанцовывается, но из-за того, что с определенными элементами Лукашенко затянул до 9 мая, она будет носить ограниченный характер.
Некоторые шаги нужно делать вовремя – например, уходить.
Telegram-канал «Ник и Майк»