Экономисты: В России началась рецессия 26.04.2025, 17:50

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Выпуск гражданской продукции упал до минимума за два года.

Высокая ключевая ставка пока не принесла победы над инфляцией, но уже привела к падению производства в гражданских отраслях. Промышленное производство в целом стагнирует: если не брать декабрьский скачок и январский провал, выпуск почти не меняется с середины прошлого года, отмечает близкий к властям аналитический центр ЦМАКП, но без секторов с доминирующим присутствием ОПК «можно говорить о переходе к рецессии», пишет The Moscow Times.

В I квартале производство гражданской продукции снижалось на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте – на 1,1%, оценивают эксперты ЦМАКП. Это отмечал Центробанк по итогам января-февраля: снижение производства в обрабатывающей промышленности «в основном связано с выпуском потребительских товаров». В результате выпуск гражданской продукции, по оценкам ЦМАКП, в марте опустился до минимума с апреля 2023 г.

Индекс промышленного производства в марте составлял 100,8% по сравнению с уровнем годичной давности и 98,4% – по производствам без секторов с доминирующим присутствием ОПК, продолжает ЦМАКП. А если учесть, что в этом году марте было на один рабочий день больше, чем год назад, то прирост общего индекса без учета положительного влияния календаря за год не превысил 0,3%.

Эксперты ЦМАКП отмечают переход к снижению в производстве пищевых продуктов, где на протяжении многих лет наблюдался «медленный, но верный» рост. В I квартале отрасль снижала выпуск в среднем на 0,7% в месяц – за 12 лет, за которые у ЦМАКП есть данные с устраненной сезонностью, заметно худшие итоги квартала были лишь однажды – когда началась война, в первом квартале 2022 г.

Продолжается спад в гражданском машиностроении и производстве электрооборудования, вслед за строительством ускорился спад в производстве стройматериалов и черной металлургии (особенно – сортового проката, используемого преимущественно в строительстве), сокращался выпуск готовых металлоизделий, причем фронтально, а не только оборонной продукции, для которой характерны резкие колебания, перечисляет ЦМАКП. Значимая часть падения добычи произошла за счет «прочих полезных ископаемых», ориентированных на стройку, добавляют аналитики Промсвязьбанка.

«На крепком слове и одном крыле», – описывают они происходящее. Обработка остается единственным драйвером промышленности, рост «становится все более фрагментирован и сосредоточен в ОПК и химпроме».

Охлаждение промпроизводства продолжается, констатируют аналитики Райффайзенбанка: в марте динамика машиностроительного комплекса «нырнула», что бывает редко, причем в секторе не было ни одной растущей отрасли. Они полагают, что это временное явление и рост в машиностроении продолжится на фоне бюджетных расходов. Аналитики Райффайзенбанка отмечают по-прежнему слабые результаты остальных отраслей: за квартал промпроизводство без машиностроения упало на 5,2% – такого снижения не было даже в пик кризиса 2022 г. Столь скромная динамика большей части промышленности, на их взгляд, свидетельствуют о «мягкой посадке» экономики в этом году.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина права: ключевая ставка, которую ЦБ уже полгода держит на рекордном уровне 21%, работает – правда, не в части подавления инфляции, а в части подавления экономической активности, иронизирует бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко. Перспективы замедления экономики заметно усиливаются, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Риски переохлаждения экономики России продолжают расти, заключают аналитики Промсвязьбанка.

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