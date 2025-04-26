ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства на войне в Украине 26.04.2025, 18:32

Майкл Глосс

Майкл Глосс воевал на стороне РФ.

ЦРУ подтвердило гибель 21-летнего Майкла Глосса — сына Джулиан Галлины, заместителя директора управления по цифровым инновациям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя ЦРУ.

По его словам, семья Глосс пережила «невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда их сын, который боролся с ментальными проблемами, погиб во время участия в конфликте на территории Украины». При этом в заявлении не уточняется, на чьей стороне сражался Глосс.

25 апреля издание «Важные истории» написало, что Майкл Глосс подписал контракт с Министерством обороны России в 2023 году и впоследствии оказался на фронте в составе российских ВДВ. По данным журналистов, он самостоятельно обратился в военкомат в Москве.

В 2024 году, когда Глосс уже воевал в Украине, Джулиан Галлина получила назначение на должность заместителя директора ЦРУ.

В социальных сетях Майкл публиковал фотографии с Красной площади в Москве, выражал поддержку российским действиям в Украине и критиковал «западную пропаганду». На обложке его страницы во «ВКонтакте» стоит изображение солдат Советской армии.

Семья Глосса в некрологе, опубликованном в прошлом году, сообщала, что он погиб «во время путешествия по Восточной Европе», не упоминая войну и Россию. В некрологе подчеркивается, что Майкл прожил «яркую, но короткую жизнь», а также что с раннего возраста он стремился бороться с несправедливостью.

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