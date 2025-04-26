Генштаб ВСУ раскрыл потери российских и северокорейских солдат в Курской области
- 26.04.2025, 19:18
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Счет идет на десятки тысяч.
В Курской области армия РФ потеряла 62 400 своих солдат и еще 4500 солдат армии КНДР. Об этом сообщил Генеральных штаб ВСУ в субботу, 26 апреля.
Как сказано в сообщении, с начала проведения Курской операции 6 августа 2024 года, российские потери составляют 62 400 солдат. Из них погибшими — 25 200 военнослужащих, 36 200 солдат — ранеными.
«Благодаря этому состоялись обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов», — сказано в сообщении.
Там добавили, что общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более 4500 человек убитыми и ранеными.