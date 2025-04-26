Apple планирует перенести сборку всех iPhone из Китая в Индию 26.04.2025, 22:55

Компания стремится сократить свою зависимость от КНР.

Apple планирует перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию на фоне торговой войны Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

Сейчас компания все еще собирает большинство своих iPhone в Китае. Компания продает более 60 млн iPhone в год в США, но к концу следующего года все они могут быть произведены в Индии, так как Apple стремится сократить свою зависимость от Китая в условиях обострения торговых противоречий между двумя странами — США и Китаем.

Как отмечает издание, это означало бы двукратное увеличение производства «яблочных» смартфонов в Индии после почти двух десятилетий, в течение которых компания вкладывала значительные средства в Китай для создания производственной базы. В последние годы Apple стабильно наращивает производственные мощности в Индии с контрактными производителями Tata Electronics и Foxconn.

После введения Дональдом Трампом пошлин, которые сократили рыночную стоимость Apple на $700 млрд, компания поспешила экспортировать доступные произведенные в Индии iPhone в Соединенные Штаты.

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