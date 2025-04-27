Бои в Курской области идут несмотря на слова Путина 1 27.04.2025, 8:54

1,634

Стало известно, какую территорию удерживают ВСУ.

Несмотря на «освобождение» Курской области, о котором заявил глава Кремля Владимир Путин, бои на этом направлении продолжаются. ВСУ сохраняют присутствие, контролируя почти 18 кв.км.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении», - констатируют в сводке.

Так, за прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из них - из реактивных систем залпового огня.

«Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков», - отмечают военные.

Бои в Курской области идут несмотря на слова Путина:

Отметим, что по сравнению с прошлыми сутками, на утро 26 апреля, оккупанты вдвое уменьшили количество штурмов позиций ВСУ в Курской области - с 30 до 15. Еще вчера утром Курское направление входило в топ самых «горячих» участков фронта вместе с Покровским направлением.

На утро 27 апреля территория, которую контролируют ВСУ в Курской области уменьшилась более чем на 10 кв. км. Так, если вчера в районе Басовки ВСУ контролировали 9,88 кв. км, то на утро 27 апреля - только 5 кв. км. А в районе Гуево было 21,08 кв. км, а сейчас - 12,67 кв. км.

26 апреля в Кремле объявили о якобы «освобождении» Курской области. Однако, по данным карты Deep State, украинские силы 26 апреля продолжали удерживать около 30 кв. км в этом регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com